Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Nevşehir merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Üç ilçe ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde ve öğütme aparatları ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nevşehir merkez, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ö, Y.C, V.F, Y.Y.Ç. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel