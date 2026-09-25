Haberler

Nevşehir-Kayseri kara yolunda iki otomobil çarpıştı, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Kayseri kara yolunda iki otomobil çarpıştı, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir-Kayseri kara yolunda iki otomobilin karıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki ikisi çocuk 6 kişi yaralandı, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin D. yönetimindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolunda, aynı güzergahtaki Erhan C. idaresindeki 34 HZA 889 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'daki depremde kreş müdürü oğlunun sınıfına koşmadı, önce minikleri kurtardı! O anlar kamerada

Kreş müdürü oğlunun sınıfına koşmadı! Önce en küçükleri kurtardı
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto

BM için gelen başbakana New York'ta yumurtalı protesto: Cevabı olay
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın

Türkiye resti çekti, verdiği tepkiye dikkat
Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Dev maçta 11'ler belli oldu
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü

Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Arda mı, Mbappe mi? İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları