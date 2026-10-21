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Nevşehir Hacıbektaş'ta devrilen hafif ticari araçta bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

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Nevşehir Hacıbektaş'ta devrilen hafif ticari araçta bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kayseri-Ankara kara yolunda hafif ticari aracın refüje çarpıp devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yol temizlik sonrası yeniden açıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Ankara kara yolunda Aşır Ş. idaresindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan araç devrildi.

Kazada, sürücü Aşır Ş. ile araçtakilerden Yurduşen Ş. yaralandı, Menşure Ş. ise hayatını kaybetti.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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