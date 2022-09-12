Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede Güncel Haberler Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 zanlıdan 33'ü adliyeye sevk edildi. Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 zanlıdan 33'ü adliyeye sevk edildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 52'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında iki firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Nevşehir'de 9 Eylül'de 86 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 474,98 gram metamfetamin, 1 kilo 177,38 gram esrar, 45,29 gram eroin, 12 kök Hint keneviri, 9 uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 130 lira ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Behçet Alkan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Nevşehir Güncel Haberler

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