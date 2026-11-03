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Nevşehir-Gülşehir kara yolunda devrilen otomobilde sürücü ve eşi yaralandı

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Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınında otomobil, trafik levhası ve yan refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi yaralandı, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ç. idaresindeki 50 EF 880 plakalı otomobil, Nevşehir- Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınında trafik levhası ve yan refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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