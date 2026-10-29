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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar düştü, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar düştü, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kopan kayaların düştüğü alanda ekiplerin çalışması sürüyor. Kayaların altında kalan olup olmadığını belirlemek için zaman zaman sessizlik isteyen ekipler hassas dinleme yapıyor; olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ALANDA HASSAS DİNLEME YAPILIYOR

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kayaların düştüğü alanda ekiplerin titiz çalışması devam ediyor. Kopan kaya parçalarının altında kalan olup olmadığını belirlemek için ekipler zaman zaman sessizlik isteyerek, hassas dinleme çalışması yapılıyor. Kayaların düştüğü bölge havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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