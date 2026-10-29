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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar 2 kişiyi öldürdü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar 2 kişiyi öldürdü, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar 2 kişiyi öldürdü, 1 kişi yaralandı
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Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi civarında sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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