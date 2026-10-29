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Nevşehir Göreme'de kopan kayalarda 3 kişi öldü, 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu

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Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasından kopan kayalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken kalça kırığı bulunan bir kişinin tedavisi sürüyor.

YARALILARDAN 4'Ü TABURCU OLDU

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, peribacasından kayaların koptuğu olayda yaralananlardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bölgede arama çalışmaları sonlandırılırken, hastanede kalça kırığı olan bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ÖLENLERDEN 1'İ YABANCI, 2'Sİ TÜRK

Olayda hayatını kaybedenlerden birinin yabancı uyruklu Cynthia Francine (37) isimli kadın turist olduğu, diğer 2 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök bölgede yaptığı açıklamada, "An itibari ile 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılmıştır. Yaralılarımızdan 4'ü taburcu edildi. 1 yaralımızda kalça kırığı var. Hayatını kaybedenlerden dolayı son derece üzgünüz. Geride kalanlarına Allah'tan başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızdan bir kişiye de acil şifalar diliyoruz. Yaşanan bu doğal afetten dolayı son derece üzgünüz. Hayatını kaybeden 3 kişiden ikisi vatandaşımız" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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