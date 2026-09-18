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Nevşehir Derinkuyu'da süt sağma makinesiyle akıma kapılan 58 yaşındaki kadın öldü

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak'ta besicilik yapan kadın, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak'ta besicilik yapan Bahdışen H. (58), süt sağma makinesiyle ahıra gitti.

Bahdışen H, makineyi ineklere takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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