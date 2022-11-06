Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 17 yaralı Güncel Haberler Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan Yeniden Refah Partilileri taşıyan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kuruluna Kayseri'den katılanların taşındığı, Teyfik Aras yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, kongre sonrası dönüş yoluna geçti. 17 KİŞİ YARALANDI Ankara-Kayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken, bölgeye çık sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. HASTANELERELERE KALDIRILDILAR Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. ERBAKAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erbakan mesajında, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Refah Partisi Nevşehir Kayseri Ankara Güncel Haberler

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