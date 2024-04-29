Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde, anne ve anne adayları, Yeşilay gönüllüleri ve polis adayları uyuşturucuyla mücadele projeleri hakkında bilgilendirildi. Uyuşturucu madde çeşitleri ve önleyici faaliyetler de anlatıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce anne ve anne adayları, Yeşilay gönüllüleri ile polis adayları, uyuşturucuyla mücadele projeleri hakkında bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-29 Nisan'da gerçekleştirdiği etkinliklerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne", Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), "narkorehber" ve "narko nokta" projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, anne ve anne adayları, Yeşilay gönüllüleri ile polis adaylarına yönelik düzenlenen eğitimlerde, uyuşturucu madde çeşitleri ve önleyici faaliyetler de anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Nevşehir Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title