Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu operaysonunda 2 zanlı tutuklandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu operaysonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve isimleri bildirilmeyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramada 29 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Caner Yalçın - Güncel