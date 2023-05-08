Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu operaysonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve isimleri bildirilmeyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramada 29 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.