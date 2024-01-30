Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Nevşehir'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Nevşehir'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 24,29 gram sentetik uyuşturucu, 134,25 gram kubar esrar, 0,52 gram plaka esrar, uyuşturucu hap, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Nevşehir Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title