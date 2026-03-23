Haberler

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir-Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir- Kayseri kara yolu Ürgüp kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AHZ 68 plakalı otomobil ile 34 PT 5832 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle bir yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

