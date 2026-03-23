Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir- Kayseri kara yolu Ürgüp kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AHZ 68 plakalı otomobil ile 34 PT 5832 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle bir yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.