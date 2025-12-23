Nevşehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tevrat Ele Geçirildi

NEVŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin arka koltuk döşemesinin altına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin aramalarında, otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile detektör arama çubuğu ele geçirildi. Otomobildeki Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen 2 Tevrat ise Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.