Nevşehir'de Telefon Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Nevşehir'de telefonda tartıştığı kişilerin bulunduğu araçtan silahla ateş ederek ağır yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin açık otoparkında telefonla görüştüğü Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç. ile tartışan Levent Çınar (50), burada beklediği esnada yanına yaklaşan bir araçta bulunan kişi veya kişilerce av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O esnada yanında bulunan arkadaşı tarafından araçla Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin bulunduğu plakasız aracı olay yerine yakın bir noktada durduran ekipler, araçta bulunan Yusuf Ç, Ahmet Enes Ç. ve Rahman A'yı gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ise 5 boş fişek kovanı bulundu.

Kaynak: AA