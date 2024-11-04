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Nevşehir'de Sağlık Çalışanlarına Yeni Performans Sistemi Eğitimi

Nevşehir'de Sağlık Çalışanlarına Yeni Performans Sistemi Eğitimi
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Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, sağlık çalışanlarını yeni performans sistemi hakkında bilgilendirerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarını performans sistemi hakkında bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Tartar, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla kentteki aile sağlığı merkezleri ile Derinkuyu ilçesindeki Entegre Hastanesi'ni ziyaret etti.

Tartar, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarıyla yapılan toplantılarda 1 Kasım'da uygulamaya konulan 1. basamak performans sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantılarda yeni performans sisteminin getirdiği yeniliklerin çalışanlara ve hastalara nasıl yansıyacağı, sistemin uygulanışı ve beklentilerini anlatan Tartar, performans sisteminin sağlık çalışanlarının motivasyonunu yükselteceğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını vurguladı.

Bu sistem sayesinde hem çalışanların hem de hastaların memnuniyet oranlarının artmasının beklendiğini ifade eden Tartar, sistemin getireceği pozitif sonuçların çalışanlar açısından 15 Aralık'tan itibaren net bir şekilde görülebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Güncel
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