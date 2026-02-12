Haberler

Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesinde bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla belirlenen 19 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 av tüfeği ve 6 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1033 fişek, 93 bıçak, 11 şarjör, kılıç, bir miktar esrar ve kenevir tohumu, sentetik uyuşturucu hap ile esrar öğütme makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
