Nevşehir'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 184 araç hizmete alındı

Nevşehir'de emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 184 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Nevşehir'de emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 184 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen teslim törenine katılan Vali Ali Fidan, gazetecilere, bugün Yalova'da terörle mücadele operasyonu sırasında şehit olan 3 polise Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Güvenlik güçlerinin zor ve özverili bir mesleği icra ettiğini belirten Fidan, "Güvenlik güçleri, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden vatandaşlarımızın emniyet ve asayişini, toplumun huzur ve güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni araçlarla yeni imkanlarla birlikte daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunacaklar." diye konuştu.

Fidan, konuşmasının ardından hizmete alınan araçlardan birini, direksiyonuna geçerek test etti.

Topuzluhan Polis Restoranı'nda devam eden programda konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise Nevşehir'e 2025 yılı içerisinde 4 milyon 300 bin turistin geldiğini söyledi.

Nevşehir'in nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla turist alan illerden biri olduğuna dikkati çeken Çalışkan, "Emniyet ve jandarmamız, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için de gece gündüz çalışıyor." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de "Bizim için huzur ve güvenlik her şeyden önce geliyor. Rabb'im hayırseverlerimizin sayısını arttırsın." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik'in de konuşma yaptığı programda, araç alımına katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Program, İl Müftüsü Kazım Güzel'in okuduğu duayla sona erdi.

Programa, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, il protokolü ve hayırsever iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
