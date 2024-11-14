Nevşehir'de Polis Ekiplerinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıttı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Nevşehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak broşür dağıttı.
Ekipler, il merkezinde ziyaret ettikleri esnafa ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarıları içeren broşür dağıttı.
Ekipler, dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.