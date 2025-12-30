Haberler

Nevşehir'de eğitime 'kar' engeli

Nevşehir'de 31 Aralık 2025'te etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Tüm eğitim kurumları tatil edilirken, bazı kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

NEVŞEHİR'de etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nevşehir'de yarın etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31.12.2025 Çarşamba günü etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte gün boyunca buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin edilmektedir. Yine meteorolojik veriler doğrultusunda; tipi ve görüş mesafesinin daralması gibi hususlar oluşması muhtemel riskler kapsamında değerlendirildiğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla; öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
