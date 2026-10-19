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Nevşehir'de muhtarlar, Muhtarlar Günü'nde Vali Kök'e ziyaret gerçekleştirdi

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Nevşehir'de muhtarlar, Muhtarlar Günü'nde Vali Kök'e ziyaret gerçekleştirdi
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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve muhtarları makamında ağırladı. Kök, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki bağın yereldeki en önemli temsilcileri olduğunu belirterek başarı diledi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, beraberindeki muhtarlarla Vali Kök'ü ziyaret etti.

Altınışık ve muhtarlarla sohbet eden Kök, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki güçlü bağın yereldeki en önemli temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarlara çalışmalarında başarı dileyen Kök, "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ileten muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine, sorunların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmasına ve yerel yönetim anlayışının güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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