Nevşehir'de Motosiklet Kamyonetin Arkasına Bağlandı, İki Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

NEVŞEHİR'de kamyonetin arkasına bağlanan motosiklet ile trafikte ilerleyen 2 sürücüye toplam 8 bin 113 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol timleri, Ankara-Niğde yolu Derinkuyu-Kuyulu tatlar mevkisinde Ç.A. yönetimindeki 01 AFL 12 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan bir motosikletin trafikte ilerlediğini tespit etti. Kamyonet ile motosikletin sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlendi. araştırma sonucunda 2 sürücüye toplam 8 bin 113 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin arkasına bağlanan motosiklet ve sürücüsünün trafikte ilerlediği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,