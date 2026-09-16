Nevşehir'de midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede öldü

Nevşehir'de midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan yabancı uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Abdollah Askarı'nın yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan aracı takibe alan ekipler, Nevşehir'de aracı durdurarak Askarı'yı yakaladı.

Üst aramasında 14 kapsül halinde 111 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirilen Askarı'nın, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde, midesinde uyuşturucu madde olan 23 kapsül halinde 133 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Hastanede fenalaşan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Askarı'nın otopsi işleminde midesinde 8 kapsül sentetik uyuşturucu daha olduğu belirlendi.

Abdollah Askarı'nın midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Kaynak: AA