Nevşehir'de Motosiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde, kullandığı motosiklet bina duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti.
Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde, kullandığı motosiklet bina duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti.
B.Ö'nün (13) kullandığı motosiklet, Hatipoğlu Mahallesi Niğde Yolu'nda bir binanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde B.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından çocuğun cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA