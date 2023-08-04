Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulan İki Kardeş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'a düşen biri 8, diğeri 9 yaşında iki kardeş boğuldu. Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri hastanede kurtarılamadı.