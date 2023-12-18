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Nevşehir'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 3 yaralı

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Nevşehir'in Sulusaray Kasabası'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Sulusaray Kasabası girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Nevşehir- Sulusaray yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Faruk Aktaş yönetimindeki 50 NB 761 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Kaleli yönetimindeki 50 SE 108 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücüler Aktaş ve Kaleli olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta yolcu olarak bulunan Durukan E., Arif G. ve Ferdi Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli'nin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sulusaray Nevşehir Haberler

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