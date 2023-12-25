Nevşehir'de Jandarma Operasyonu: 52 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Nevşehir'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 52 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 124 litre kaçak içki, 8 kilo 700 gram kaçak tütün, 4 bin 620 makaron, 66 gram esrar, 80 gram uyuşturucu madde, 100 gram kenevir tohumu, 95 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.