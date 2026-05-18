Nevşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

Güncelleme:
Nevşehir'de toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırıyı protesto etti. Basın açıklamasında İsrail'in engellemeleri kınandı.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla Kurşunlu Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve çeşitli afişlerle toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Basın açıklamasını okuyan Muhammed Furkan Nalçacıoğlu, İsrail ablukasındaki Gazze'ye umut olabilmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı ve baskınları kınadı.

Sivil halkın ihtiyacı olan gıda ve ilaçların İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye girememesinin kabul edilemez bir utanç tablosu olduğunu vurgulayan Nalçacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"En temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail, şimdi de o açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek. Ama yanılıyorlar, Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
