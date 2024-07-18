Nevşehir'de İnşaat İşçisi Merdivenden Düşerek Yaralandı
Nevşehir'in Nar beldesinde çalıştığı inşaatın merdiveninden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nevşehir'in Nar beldesinde çalıştığı inşaatın merdiveninden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı beldede Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan A.A. (17) merdivenden düştü.
Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.