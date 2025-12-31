Haberler

Nevşehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalıntı eşyaları tespit etmek için özel bir ekip oluşturmuştu.

Nevşehir'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakıbağ Çiftliği Mezarlığı'nın bahçe kapıları ile iki ikametin bahçe kapısının çalınğı ihbarı üzerine, şüphelinin yakalanması için Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 6 kişilik özel ekip kuruldu.

Yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerini inceledikten sonra zanlıyı tespit eden ekipler, şüpheli E.E'nin çalıntı eşyaları Kırşehir'in Mucur ilçesine götürdüğünü belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
