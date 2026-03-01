MEMLEKET SOFRASI - Güveçte kuru fasulye

Nevşehir'de toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, binlerce yıllık toprak kap kültürüne sahip Nevşehir'de güveçte kuru fasulyenin yapımı anlatıldı.

Yörede Hititler'den beri kullanılan toprak güveçler, Kızılırmak'ın eski yataklarından elde edilen çanak toprağından üretilerek, yemeklere bambaşka bir aroma kazandırıyor.

Nevşehir'de kuru fasulye, toprak güveçte kısık ateşte pişirilerek, hem evlerde hem de yöresel restoranlarda sevilerek tüketiliyor.

Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan aşçı Cennet Çelik, kuru fasulyenin güvece girince sıradan bir yemek olmaktan çıktığını, kültürün, bereketin ve paylaşmanın sembolü olduğunu ifade etti.

Kuru fasulyenin toprak güveçlerde pişirilerek sofralara lezzet kattığını dile getiren Çelik, bir kaşık güveçte fasulyenin Anadolu'nun misafirperverliğini tek lokmada anlattığını söyledi.

Güveçte kuru fasulye için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (10 kişilik)

• 6 su bardağı kuru fasulye

• 3 adet kuru soğan

• 150-200 gram kuşbaşı et (isteğe bağlı)

• Lezzet ve aroma vermesi için dana kemiği (isteğe bağlı)

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 2 yemek kaşığı biber salçası

• Tereyağı

• 1 tatlı kaşığı kimyon

• 1 tatlı kaşığı toz biber

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı kekik

• 1 yemek kaşığı tuz

• Sıcak su

• Orta boy güveç/çömlek

Yapılışı

1. Kuru fasulye bir gece önceden ıslatılır. Ertesi gün suyu süzülüp haşlanır.

2. Haşlanan kuru fasulye güvece konulur.

3. Haşlanan fasulyenin üzerine doğranan soğan, (isteğe bağlı) kemik ile etler eklenir ve karıştırılır.

4. Üzerine kimyon, toz biber, kekik ve tuzu atılır.

5. Başka bir kapta sulandırılan biber ve domates salça sosu güveçteki malzemelerin üzerine dökülür ve özleşene kadar karıştırılır.

6. Üzerine tereyağı eklenen karışımın içerisine, üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.

7. Daha sonra güvecin ağzı kapatılır, (isteğe bağlı) fırına ya da odun ateşine verilir. Kısık ateşte yavaşça pişirilerek yemeğin özleşmesi sağlanır.

8. Yaklaşık 1,5-2 saat sonunda fasulye tamamen yumuşayıp kıvam aldığında güveç fırından alınır ve yemek sıcak bir şekilde servis edilir.