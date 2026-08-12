Nevşehir'de Perseid Meteor Yağmuru Coşkusu

Nevşehir'de gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.

Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Gökyüzü meraklıları, kale içi ve surlarda oluşturulan alanda meteor yağmurunu gözlemledi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çello ve gitarla dinleti sunduğu etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe katılanlardan Aysel Aydemir, AA muhabirine, daha önce meteor yağmuru izlemediğini, heyecanla gökyüzünü takip ettiğini belirtti.

Hakan Yurtbilir ise ailesiyle katıldığı etkinlikte müzik eşliğinde gökyüzünü izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA