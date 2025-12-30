Nevşehir'de okullararası futsal turnuvası sona erdi

Nevşehir'de 18 lisenin katılımıyla düzenlenen futsal turnuvasında Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen turnuvanın final maçı, Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Final karşılaşmasında Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kardelen Eğitim Kurumları'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Her iki takıma kupa ve madalyaları, yetkililer tarafından verildi.

Şampiyonluğun ardından Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde düzenlenecek futsal müsabakalarına katılmaya hak kazandı.