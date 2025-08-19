Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı

Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı
Nevşehir'in Göreme beldesinde freni patlayan bir kamyon, park halindeki 10 araca çarparak su kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarından Göreme Beldesinin Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Can Hosrik yönetimindeki 06 CYJ 721 plakalı kamyon seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon, park halindeki 10 araca çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan şoför Can Hosrik, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ile birlikte ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
