Haberler

Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari, jandarmanın terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışması kapsamında belirlenen adreste yakalandı. Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ş, belirlenen adreste yakalandı.

B.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz

Dünyayı alarma geçiren tehdit: Bunu yaparsanız anında vururuz
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...