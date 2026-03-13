Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücü, jandarmanın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücü, aracını durdurarak yardım istediği jandarma personelinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, Gülpınar Servis Alanı'na geldiğinde boğazına yiyecek kaçtı.

Aracını durdurarak alanda devriye faaliyeti icra eden jandarmadan yardım isteyen sürücüye, jandarma personelince Heimlich manevrası uygulandı. Jandarmanın müdahalesiyle sürücünün boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

Jandarmanın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu