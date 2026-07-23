Göre'de market deposunda yangın

Nevşehir'in Göre beldesindeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Afat Evler Mahallesi'nde bir marketin alt katındaki depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden görevlilerin haber vermesinin ardından adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, hasar oluştu.

Kaynak: AA