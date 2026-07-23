Haberler

Göre'de market deposunda yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Göre beldesindeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'in Göre beldesindeki bir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Afat Evler Mahallesi'nde bir marketin alt katındaki depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden görevlilerin haber vermesinin ardından adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, hasar oluştu.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzellik salonunu ve arabasını yakan şüpheli tutuklandı: Kadın cinayeti olmaktan son anda kurtuldum

İş yeri ve arabası kundaklanan kadın, karakolda da kabusu yaşamış
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi

Kahreden olay! 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı

Milyonluk altını teslim aldı, sırra kadem bastı
David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı

Ülkeyi vuran felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda