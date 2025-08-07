Nevşehir'de Balkonundan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de, apartmanın balkonunda oynarken düşen 4 yaşındaki Özbekistan uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Emek Mahallesi Kervan Sokak'taki binanın üçüncü katında ailesiyle ikamet eden Özbekistan uyruklu Ö.N, balkonda oynadığı sırada aşağıya düştü.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ö.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
