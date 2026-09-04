Traktör Devrilmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.
A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen römork takılı traktör, 1 Eylül'de Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkisinde rampadan inerken aniden hızlandı. ???????Sürücünün kontrolünden çıkan traktör, bir süre sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki Makbule Koçak (75) ve M.S. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Koçak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.