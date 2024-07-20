Üye Girişi
Haberler

Nevşehir Belediyesi Sünnet Şöleni Konvoyu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni kapsamında gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu. Şehir turunun ardından çocuklar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden Kapadokya Çocuk Festivali'ne katıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni kapsamında gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'in il oluşunun 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet şöleni ve çocuklar için konvoy düzenlendi.

Konvoy öncesinde dağıtılan sünnet kıyafetlerini giyerek aileleriyle belediye önüne gelen çocuklar, burada Big Bus'lara bindi.

Çocuklar ve ailelerini taşıyan otobüsler, daha sonra hareket ederek şehir turu yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren konvoya, motosikletliler de eşlik etti.

Konvoyun mahallelerden geçişi sırasında vatandaşlar balkon ve pencerelerinden çocukları ve ailelerini selamladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise konvoya kendi kullandığı klasik otomobille katıldı.

Şehir turunun ardından çocuklar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden Kapadokya Çocuk Festivali'ne katıldı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Nevşehir Sünnet Çocuk Kültür Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title