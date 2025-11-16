Haberler

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri'de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler büyük tartışma yarattı. Arı için kurulan mükellef sofrayı gören kullanıcılar videoyu paylaşarak "Vatandaş kuru ekmekle öğün atlatırken bu neyin gösterişi" yorumunda bulundu.

  • Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltı sosyal medyada tepki topladı.
  • Kahvaltı sofrasında kilolarca pastırma, et ve peynir gibi ürünler yer aldı.
  • Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de milyon dolarlık lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Söz konusu görüntülerde Arı'nın lüks otomobili ile galeriye yaptığı ziyaretin ardından oturduğu mükellef kahvaltı sofrası dikkatlerden kaçmadı.

TABAKLARDA KİLOLARCA PASTIRMA, ET, PEYNİR...

Her ürünün abartılı şekilde kilolarca tabaklara yerleştirildiği kahvaltı sofrasında, son dönemde artan fiyatları nedeniyle her vatandaşın sofrasına koyamadığı pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı "Vatandaş kuru ekmekle öğün atlatırken bu neyin gösterişi" yorumunda bulunurken, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan tartışma yaratan görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

RASİM ARI KİMDİR?

1975 Nevşehir doğumlu olan Rasim Arı, evli ve iki çocuk babasıdır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Rasim Arı, yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevi ile başladığı bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit'ten sonra Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukcu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Danışmanı olarak devam etti.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği, 2015 yılında Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki görevlerinden ayrıldı. 2019-2021 yılları arasında Nevşehir Belediyesi Başkanlığı yaptı. Görev süresi içerisinde ayrıca Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(UCLG -MEWA) Saymanlığı görevinde bulundu.

29 Mart 2023 tarihinde Meclis Grup Toplantısında rozetini Genel Başkan Meral Akşener'den alarak İyi Parti'ye katıldı. 31 Mart 2024 seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda 5 Haziran 2024'te yapılan Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olarak seçildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Üyesi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirisi:

Necip Fazıl KISAKÜREK in yiyin efendiler şiiri aklıma geldi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
