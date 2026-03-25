Nevruz'da terör propagandası yapan 209 şüpheliye gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Nevruz Bayramı'nda izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapanlara yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüphelinin daha yakalandığını, toplam gözaltı sayısının 209'a yükseldiğini açıkladı.

EGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nevruz'un asırlardır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu istismar etmeye yönelik provokatif girişimlere karşı, Nevruz kutlamaları sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak 24-25 Mart tarihlerinde 5 ilde (İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis) eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 27 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Böylece, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam gözaltı sayısı 209 olmuştur" denildi.

'PROVOKASYONCULARA MÜSAADE ETMİYORUZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevruz; bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biridir. Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Nevruz etkinlikleri kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve huzurumuzu hedef alan propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişi, kahraman polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan 'Terörsüz Türkiye' sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı