Netflix'in merakla beklenen bilim kurgu filminden ilk fragman! - Haberler

Son zamanların en çalkantılı yayın platformlarından biri haline gelen Netflix, dev bütçeli filmler hazırlamaya devam ediyor. Marvel dünyasından Thor'u canlandıran Chris Hemsworth'un başrolde yer aldığı yeni bilim kurgu filmi Spiderhead için ilk fragman yayınlandı. Spiderhead konusu ne ve Spiderhead ne zaman yayınlanacak?

Chris Hemsworth'lu Spiderhead konusu ve çıkış tarihi

Marvel'in Thor ve Netflix'in meşhur aksiyon filmi Extraction'tan tanıdığımız oyuncu Chris Hemsworth'un yeni filminin fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. Spiderhead isimli yeni bilim kurgu yapımında Hemsworth, mahkumları, davranışlarını değiştirmek için uyuşturucu denemesine sokan "vizyoner bir dahiyi" oynuyor.

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Miles Teller ve Jurnee Smollet tarafından canlandırılan iki mahküm Jeff ve Lizzy, cezaevinde çeşitli ilaçlar ile test edilir. Fragmana göre mahkumlara uyuşturucu veren Steve Abesti isimli farmakoloji dahisi ise hastaların garip davranışlarını izler. Spiderhead konusu Netflix tarafından şu şekilde açıklanmış:

"Geçmişleriyle boğuşan iki mahküm (Miles Teller ve Jurnee Smollett) cezaevinde bir bağ kurar. Üstelik kaldıkları son teknoloji cezaevini yöneten vizyoner bir dahi (Chris Hemsworth), zihinde değişikliklere yol açan ilaçlarla mahkümlar üzerinde deneyler yapmaktadır. Son teknoloji cezaevindeki hükümlü, farmakoloji dahisinin denediği ve duyguları kontrol eden ilaçları sorgulamaya başlar."

Spiderhead 17 Haziran'da Netflix'te izlenebilir olacak. George Saunders'ın "Escape From Spiderhead" adlı kısa öyküsünden kurgulanan yeni bilim kurgu filminin oldukça dikkat çeken bir ekibe sahip olduğunu göz ardı etmemek lazım.





Filmin senaryosu Deadpool ve Zombieland'in senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick tarafından hazırlanırken, yönetmenliğini ise Tom Cruise'un devam filmi Top Gun: Maverick'i de yöneten Joseph Kosinski gerçekleştirdi.

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