Netflix en popüler dizileri açıkladı!
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Netflix geçtiğimiz günlerde 6-12 Mayıs arası en popüler yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, bu haftanın en popüler yapımlarını açıkladı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 13-19 Mayıs arası en çok izlenenleri paylaştı.
Tartışmalar büyüyor! Netflix kapatılacak mı? Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 102 milyon 260 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu dizinin ilk 3 sezonu da son 4 haftanın Top10 listesine girmeyi başardı. Hatta izlenme sayısı olarak günlük, haftalık ve genel toplamda Squid Game'i geçerek rekorunu kırmayı başardı. Listenin 2. sırasında ise 61 milyon 360 bin izlenme saatiyle Peaky Blinders'ın 6. sezonu yer alıyor. Bu dizinin de birçok yeni başlayanı olduğunu görüyoruz. Zira 1. sezonu da sıralamaya girmeyi başardı. 3. sırada ise 48 milyon 770 bin izlenme saati ile First Kill'in 1. sezonu bulunuyor. Buna ek olarak, The Lincoln Lawyer'ın da 6 haftadır Top10'e girmeyi başardığını belirtelim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Stranger Things 4 4 102 milyon 260 bin 2 Peaky Blinders: 6. sezon 2 61 milyon 360 bin 3 First Kill: 1. sezon 2 48 milyon 770 bin 4 Stranger Things 3 4 38 milyon 900 bin 5 Stranger Things 2 4 38 milyon 660 bin 6 Stranger Things 5 35 milyon 880 bin 7 Keep Sweet: Pray and Obey 2 27 milyon 640 bin 8 God's Favorite Idiot: 1. sezon 1 22 milyon 480 bin 9 The Lincoln Lawyer: 1. sezon 6 17 milyon 550 bin 10 Peaky Blinders: 1. sezon 1 16 milyon 420 bin
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Tartışmalar büyüyor! Netflix kapatılacak mı?
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 102 milyon 260 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu dizinin ilk 3 sezonu da son 4 haftanın Top10 listesine girmeyi başardı. Hatta izlenme sayısı olarak günlük, haftalık ve genel toplamda Squid Game'i geçerek rekorunu kırmayı başardı.
Listenin 2. sırasında ise 61 milyon 360 bin izlenme saatiyle Peaky Blinders'ın 6. sezonu yer alıyor. Bu dizinin de birçok yeni başlayanı olduğunu görüyoruz. Zira 1. sezonu da sıralamaya girmeyi başardı. 3. sırada ise 48 milyon 770 bin izlenme saati ile First Kill'in 1. sezonu bulunuyor. Buna ek olarak, The Lincoln Lawyer'ın da 6 haftadır Top10'e girmeyi başardığını belirtelim.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!