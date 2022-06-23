Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, bu haftanın en popüler yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 13-19 Mayıs arası en çok izlenenleri paylaştı.