Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi

Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası kapsamında gerçekleştirilen ilk çapraz sorgusunda 1788 kez "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Netanyahu soruları yanıtsız bırakmasını ise "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile" sözleriyle savundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında 6 ay önce ilk kez mahkemenin karşısına çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi.

1000 NUMARALI DOSYA

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

"HERKESİN ZAMAN ZAMAN HAFIZA KAYIPLARI OLUR"

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor'a tam 1788 kez hatırlamadığı yönünde cevap verdiğini belirten Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile." ifadelerini kullanarak soruları yanıtsız bırakmasını savundu.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Netanyahu' ya çapraz sorguda 1500 defa siz çocuğu musunuz diye sorulsa hem de su katılmamış diye cevap verir.

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