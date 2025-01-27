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Netanyahu, Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'a giderek Başkan Donald Trump ile görüşecek. İsrail basını görüşmede; Gazze'deki ateşkes, ABD'nin İsrail'e ağır bomba sevkiyatlarını kısıtlayan kararı iptal etmesi, Suudi Arabistan ile normalleşme, İran ile artan gerilim ve diğer bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3-5 Şubat tarihleri ??arasında ABD'nin başkenti Washington'u ziyaret etmeyi planlıyor.

İKİNCİ DÖNEMİNDE BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLEN İLK LİDER OLACAK

İsrail'in Walla gazetesinin İsrailli üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ziyaretin Netanyahu'nun sağlık durumuna bağlı olduğu belirtildi. Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Netanyahu, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olarak kayıtlara geçecek.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES, SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede Gazze'deki ateşkes, ABD'nin İsrail'e ağır bomba sevkiyatlarını kısıtlayan kararı iptal etmesi, Suudi Arabistan ile normalleşme, İran ile artan gerilim ve diğer bölgesel konular ele alınacak.

ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

20 Ocak'ta gerçekleşen yemin tören ile Trump'ın görevi devralmasının ardından bir tebrik mesajı yayımlayan Netanyahu, "İttifakımızın en iyi günleri henüz gelmedi" demiş, Trump'ın ilk dönemindeki İsrail yanlısı politikalarına övgüler yağdırmıştı.

Netanyahu, Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

İtler basbasa

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