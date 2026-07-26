Netanyahu'dan UCM kararına meydan okuma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararına rağmen tutuklanma endişesi olmadığına işaret ederek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gitmeyi planladığını açıkladı.

ABD'de yayın yapan Fox News'a konuşan Netanyahu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki sivil nükleer anlaşma, İran'la gerilim ve UCM kararının gölgesinde BM Genel Kurulu'na katılımına ilişkin konuştu.

UCM'nin tutuklama emrine rağmen eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılmayı planladığını söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım."

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

İran yönetimi devrilene ya da zayıflatılana kadar saldırıların sürmesini istedi

Tahran yönetiminin devrilmesi ya da "nükleer programına son vermesi ve rotasını değiştirmesi gerektiğinin bilincine varacak kadar" zayıflatılması halinde İran'la savaşın tamamen sona ermesi gerektiğini ifade eden Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump'ın başarmaya çalıştığı şey, aslına bakarsanız tam olarak bu ve ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Ancak şu ya da bu şekilde nükleer programlarına son vermek zorundalar. Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız, bu iş son bulmak zorunda."

Ayrıca İran'ın ve Orta Doğu'daki "vekil güçlerinin" İsrail'e yönelik olası bir saldırısının büyük bir hata olacağını savunan Netanyahu, Tahran'ı "çok şiddetli karşılık vermekle" tehdit etti.

İsrail, ABD'nin Suudi Arabistan'a "Tel Aviv'le normalleşme" şartından memnun

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la imzaladıkları sivil nükleer anlaşmanın İsrail ile normalleşme şartına bağlı olduğu yönündeki açıklamalarına değinen Netanyahu, Trump'ın bu konuda tamamen haklı olduğunu öne sürdü.

Suudi Arabistan'da nükleer enerjinin sivil maksatlı üretileceğini söyleyen Netanyahu, "İstediğimiz en son şey, Suudi Arabistan'da askeri amaçlı bir nükleer programın varlığıdır." dedi.

İsrail Başbakanı, uluslararası toplumdan dışlanmadıklarını savundu

Netanyahu, İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılar sonrası yalnızlaşmasına ilişkin "Herkes İsrail'in yalnızlaştığını söylüyor ancak durum böyle değil. Afrika, Latin Amerika, Asya ve hatta Avrupa'dan pek çok ülke, teknolojimizi paylaşmak ve askeri gücümüzden faydalanmak için bizimle işbirliği arayışında." dedi.

İsrail ile normalleşme kapsamında Abraham Anlaşmaları'na hangi ülkelerin katılmasını beklediği yönündeki soru üzerine Netanyahu, bu ülkeleri şimdiden açıklayarak süreci tehlikeye atmak istemediğini söyledi.

Kaynak: AA