İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Türkiye, İsrailli bakanın skandal sözlerine böyle yanıt verdi!
Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler
Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı

Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacağı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güvenlik yetkilileriyle ' Türkiye' konulu bir toplantı yapacağını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI" ELE ALINACAK

Toplantıda, " Türkiye'nin Suriye'deki varlığı" ele alınacak. Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

Netanyahu, güvelik yetkilileriyle 'Türkiye' konulu acil toplantı yapacak

"NETANYAHU, SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ YAKINLAŞMAYI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR"

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda " Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü. İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti. Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.