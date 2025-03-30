Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güvenlik yetkilileriyle ' Türkiye' konulu bir toplantı yapacağını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI" ELE ALINACAK

Toplantıda, " Türkiye'nin Suriye'deki varlığı" ele alınacak. Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

"NETANYAHU, SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ YAKINLAŞMAYI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR"

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda " Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü. İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti. Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.