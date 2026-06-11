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Netanyahu, Trump'ın İran'a yeni saldırı açıklamasının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini topluyor

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a bu gece daha kapsamlı saldırı yapılacağını duyurmasının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Toplantıda Lübnan'daki işgal ve ABD-İran gerilimi ele alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bu gece de saldırı düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bu akşam daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle akşam yerel saatle 20.00'de bir araya geleceği aktarıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü işgalin yanı sıra ABD'nin İran'a saldırıları ve Tel Aviv yönetiminin atacağı adımların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla dün gece İran'daki çok sayıda hedefe "meşru müdafaa" saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

İran basını ise ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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